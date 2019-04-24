В Россию прибыл Ким Чен Ын: опубликовано первое видео

24 апреля глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на станцию Хасан в Приморье, где его встретили хлебом и солью.

Как сообщает местная пресса, поезд северокорейского лидера прибыл на станцию около 04:00 по киевскому времени.

Судя по опубликованному в сети видео, к поезду была проложена красная ковровая дорожка.

На вокзале Ким Чен Ына встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По прибытии Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, где пообщался с местной работницей, которая следит за порядком в здании, построенном в 1986 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое предложил передать ядерное оружие и топливо для бомб.