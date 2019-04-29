Мы один народ: Путин ответил на жесткий выпад Зеленского

Президент России Владимир Путин считает, что от введения общего гражданства между Россией и Украиной и россияне и украинцы "только выиграют".

Об этом сообщило издание "Говорит Москва" через свой Telegram-аккаунт.

Таким образом российский лидер отреагировал на пост новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обещает обеспечить украинским гражданством всех россиян, которые страдают от действий своей власти.

Президент РФ подчеркнул, что придерживается ровно той же политики в отношении украинцев на оккупированной части Донбасса.

"Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", - отметил Путин.

Также глава государства-агрессора повторил тезис кремлевской пропаганды относительно единого славянского народа.

"Я вообще считаю, что это один народ, на самом деле… Со своими особенностями культурными, языковыми, историческими".

Как сообщал "Апостроф", избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его предложение об упрощенной выдаче российского гражданства украинцам. Как написал Зеленский на своей странице в соцсети, российские власти не должны тратить время на то, чтобы пытаться соблазнить граждан Украины паспортами РФ.