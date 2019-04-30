Что задумали у Порошенко с движением "25%": первые детали

На движение "25%", которое на данный момент существует только виртуально, у команды действующего президента Петра Порошенко, есть политические планы.

Об этом говорится в статье "Апострофа".

Отмечается, что план максимум состоит в том, чтобы на базе движения 25% была создана политическая сила, с которой Порошенко сможет пойти на выборы в Верховную Раду.

Сейчас же движение занимается объединением сторонников действующего президента в социальных сетях.

"Настало время сделать выбор: сложить руки и ждать, когда "простой народ" отдаст Украину Мордору или вооружиться новейшим оружием – информацией, и дать достойный отпор", - говорится в описании соответствующей группы в Facebook.

Как ожидается, стартовав в соцсети Facebook, группа расширит свое присутствие и на другие площадки. Также ожидается, что будут созданы региональные движения "25%". В частности, одно из таких уже создано во Львове.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Движение "25%": надутая сила или реальная поддержка Порошенко.