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Стало известно о встрече Зеленского с главой УПЦ (МП): подробности и фото

вторник, 30 апреля 2019, 22:07
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 апреля, провел встречу с главой УПЦ (МП) митрополитом Онуфрием.

Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Сообщается, что встреча состоялась в резиденции митрополита в Феофании.

Отмечается, что Зеленский поздравил митрополита Онуфрия со Христовым Воскресением, а тот поздравил новоизбранного президента с победой на выборах.

Онуфрий пожелал Зеленскому благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу.

"Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины", - говорится в заявление.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля Зеленский встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием, а также с Патриархом Филаретом.

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