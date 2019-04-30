Зеленский встретился с Филаретом: фото и подробности

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 апреля, провел встречу с Патриархом Филаретом.

Об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

"Владимир Зеленский встретился с Патриархом Филаретом. На встрече также присутствовал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай", - говорится в заявлении.

Как сообщается, владыка поздравил новоизбранного президента и пожелал ему использовать власть "для содействия добру и преодоления зла".

Сообщается также, что Патриарх вручил Зеленскому памятный подарок, а тот поблагодарил за встречу и общение.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля Зеленский также провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.