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Политтехнологи из США создают "нового" Гройсмана: что придумали под выборы в Раду

среда, 01 мая 2019, 20:17
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал серьезную подготовку к осенним выборам в Верховную Раду, которую возглавляют американские политтехнологи.

Об этом говорится в статье "Апострофа".

"Уже около месяца в офисе на Шелковичной они до ночи работают и создают Гройсману образ крепкого хозяйственника. Ему советуют больше общаться с народом, изменить имидж", - рассказал собеседник "Апострофа".

При этом сейчас пока сложно сказать, с кем Гройсман собирается идти на выборы. Ранее обсуждалась идея объединения с мэром Киева Виталием Кличко, но сейчас такой поход на выборы не рассматривается. Гройсман также не горит желанием идти на выборы в обновленной команде Петра Порошенко.

В политикуме же считается весьма вероятным объединение Гройсмана и группы Арсения Яценюка.

"Сближение Гройсмана и "Народного фронта" можно наблюдать уже какое-то время. Например, Гройсман посетил несколько съездов "фронтовиков", - говорится в статье.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Гройсман по-американски и два варианта Турчинова: как топ-политики идут на осенние выборы.

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