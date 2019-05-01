Гройсман по-американски и два варианта Турчинова: как топ-политики идут на осенние выборы

Еще не улеглись страсти после президентских выборов, а украинский политикум уже начал готовиться к следующим выборам - в Верховную Раду. Многие действующие политики начали искать себе политических союзников и формировать новые/старые партии. Например, премьер-министру Владимиру Гройсману уже несколько месяцев технологи создают имидж "крепкого хозяйственника", а секретарю СНБО Александру Турчинову - борца за традиционные семейные ценности. С кем Гройсман и Турчинов собираются идти в парламент, узнавал "Апостроф".

Политическая судьба премьер-министра Владимира Гройсмана за последний год была достаточно непростой. У него была череда конфликтов, в том числе и с нынешним президентом Петром Порошенко. Поэтому, начиная с лета прошлого года, премьер стал предметно задумываться о том, чтобы начать самостоятельное политическое плавание.

Публично впервые он заявил об этом весной прошлого года, а в конце лета появилась информация о том, что Гройсман собирает свою команду на будущие выборы в Раду. К тому же, как ранее писал "Апостроф", Министерство юстиции зарегистрировало новую общественную организацию - "Украинская стратегия успеха" (УСУ), которая имеет прямое отношение к премьеру. Среди основателей УСУ значилось ближайшее окружение Гройсмана – Евгений Золотарев, Александр Саенко и Вадим Денисенко. А офис организации расположен в центре столицы – на улице Шелковичной, в бизнес-центре Horizon Office Tower.

Кроме того, у Гройсмана есть партия "Винницкая европейская стратегия", созданная в 2015 году под местные выборы. Но у этой партии отсутствуют свои ячейки по стране, да и в Раду проще идти уже с раскрученным проектом, либо переименовывать уже давно существующую политическую силу. Учитывая, что сейчас Гройсман – желаемый партнер для многих политиков, выбор у него есть. Но в том, что он точно пойдет в Раду – сомневаться уже не приходиться.

Гройсман и желающие

22 апреля во время телевизионного эфира Гройсман прямо заявил о том, что видит себя в следующем парламенте с новой политсилой.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи для страны. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, бороться за идеи и их вводить", – сказал Гройсман.

И премьер начал серьезную подготовку к осенним выборам. Как рассказывают собеседники "Апострофа", Гройсманом занимаются американские политтехнологи.

"Уже около месяца в офисе на Шелковичной они до ночи работают и создают Гройсману образ крепкого хозяйственника. Ему советуют больше общаться с народом, изменить имидж", - рассказал собеседник "Апострофа".

Но полной ясности относительно того, с кем именно Владимир Борисович пойдет на выборы, нет ни у кого. Еще в начале года активно обсуждался совместный поход на выборы Гройсмана с киевским градоначальником Виталием Кличко. Но сейчас от этой идеи отказались, так как Кличко хочет реанимировать "УДАР", и партия будет идти на выборы самостоятельно, возможно, с Владимиром Кличко во главе списка.

Еще Гройсмана очень хотели видеть в обновленной команде Петра Порошенко, которую он поведет на выборы с переформатированной политсилой "Солидарность". Однако сам Гройсман не сильно хочет продолжать сотрудничество с экс-президентом. И его поддержка Петра Алексеевича в качестве кандидата в президенты на съезде зимой была скорее вынужденным, чем желаемым шагом. Тогда Гройсмана склонили к миру делом против его ближайшего соратника, бывшего и.о. главы Фискальной службы Мирослава Продана.

Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, бороться за идеи и их вводить Фото: Kmu.gov.ua

Кроме того, у Гройсмана были разногласия и с другими видными членами команды Порошенко – нардепом Игорем Кононенко и генпрокурором Юрием Луценко. Потому в совместное плавание Гройсмана и Порошенко верится с трудом. Хотя на заседание фракции "Блока Петра Порошенко", состоявшееся 23 апреля, Гройсман все таки пришел. Но по словам собеседника издания, который присутствовал на встрече, "Гройсман всем видом давал понять, что он уже не с нами". Да и Петра Порошенко весьма озадачило заявление Гройсмана о походе на выборы в Раду.

Более охотно в политикуме верят в возможный совместный поход на выборы Гройсмана и группы Арсения Яценюка. Сближение Гройсмана и "Народного фронта" можно наблюдать уже какое-то время. Например, Гройсман посетил несколько съездов "фронтовиков". Кроме того, весной прошлого года, когда в воздухе витали слухи о возможной отставке Гройсмана после отчета правительства, этот самый отчет представлен не был – и во многом благодаря отдельным "фронтовикам", в частности, главе профильного комитета Рады Андрею Иванчуку, который является ближайшим соратником Яценюка.

Сейчас в самом "Народном фронте" не лучшие времена: люди во фракции разделились на три группы – группа министра внутренних дел Арсена Авакова, которая стала дрейфовать в сторону Владимира Зеленского, группа спикера Андрея Парубия и секретаря РНБО Александра Турчинова, которые скорее поддерживают Петра Порошенко, и группа Арсения Яценюка, которая и хочет объединения с Гройсманом. На заседании фракции, состоявшемся 22 апреля, Яценюк, как рассказывают участники процесса, призывал коллег никуда не спешить.

Яценюк предложил подождать два-три месяца, посмотреть, что из себя представляет новый президент.

"Мол, сейчас они наломают дров, а тут мы выходим все в белом. Он точно сказал, что будем менять название и очищаться от особо одиозных людей", - сказал "Апострофу" один из "фронтовиков".

И при этом, по словам собеседника, он давно пытается "продать" идею с объединением Гройсману.

"Говорит ему, что 80 человек в списке – это залог премьерства, а потом хочет поделить список 50/50, и с этим взять свои 10% на выборах. Ему главное – обезопасить свой ближний круг, вроде Петренко (министр юстиции Павел Петренко, – "Апостроф"), а людей типа Гриневич (министр образования по квоте "НФ", – "Апостроф") – как то в другой раз. Но сам Гройсман не уверен, что ему это нужно, хоть он и кивает Яценюку", – отметил собеседник издания.

Другой нардеп не под запись рассказал "Апострофу", что в объединенный проект Гройсмана и Яценюка уже готовы вкладывать деньги. Это никто иной, как олигарх Ринат Ахметов, с которым у Яценюка более чем теплые отношения.

В пресс службе Гройсмана "Апострофу" сообщили, что не могут сказать ничего больше того, что сам премьер озвучил в телеэфире 22 апреля.

Два варианта для Турчинова

Не менее интересная судьба ждет и секретаря СНБО Александра Турчинова, который непублично полностью поддерживает Порошенко. С Турчиновым, как рассказали собеседники "Апострофу", есть два варианта развития событий.

Не менее интересная судьба ждет и секретаря СНБО Александра Турчинова, который непублично полностью поддерживает Порошенко Фото: turchynov.com

Первый – совместный поход на выборы с Петром Порошенко и Андреем Парубием с новой патриотическо-националистической партией, которую предлагает технолог Порошенко Игорь Грынив. Как рассказывают собеседники, именно на такой уклон партии вдохновил результат Порошенко по Львовской области, где он занял первое место.

Второй вариант – создание своей консервативной партии с продвижением традиционных христианских ценностей. Первый шаг к этому Турчинов уже сделал – было создано общественное движение "Всеукраинский собор", которое он возглавил.

Как говорят собеседники "Апострофа" в окружении Турчинова, он пока не уверен, что нужно идти на выборы именно с партией, хотя встречи по "Собору" продолжаются и сейчас.

"На данный момент можно точно сказать, что Яценюк "на растяжке" между несколькими политиками, он и с Петром пытается не ссориться, и с Аваковым старался не ссориться на последней фракции (состоявшейся 24 апреля, – "Апостроф"), хотя тот жестко скандалил с группой Парубия, и с Гройсманом договаривается. Но в итоге он всегда становится на сторону сильных. Парубий и Турчинов пока с Петром, но наши пути точно разойдутся не позже августа", - подытожил собеседник "Апострофа".