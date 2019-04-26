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Встреча Зеленского с украинским топ-чиновником: стали известны эксклюзивные подробности

пятница, 26 апреля 2019, 19:40
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Инициатором неформальной встречи победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского с премьер-министром Владимиром Гройсманом стал последний.

По информации источников "Апострофа", инициатором встречи был сам Гройсман. В его окружении рассказывают, что ключевыми темами были вопросы газа и нефти. А вот в штабе Владимира Зеленского утверждают, что никакие государственные моменты не обговаривались.

Отметим, встреча состоялась в среду, 24 апреля. Причем, факт встречи подтвердили и в окружении премьер-министра, и в штабе Зеленского.

Напомним, 23 апреля Гройсман заявил, что уйдет из команды президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой. Он также заявил о необходимости до выборов изменить избирательную систему. Позже Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским после его инаугурации.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Зеленского, они обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном - о прекращении войны на Донбассе.

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