Внутренняя кухня: У Зеленского рассказали о недоверии в команде

В команде победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского нет полного доверия.

Об этом в интервью LIGA.net заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк, отвечая на вопрос о недоверии в его окружении.

"Да, есть (недоверие, - прим. ред.). Я об этом открыто говорю внутри команды. Нужно сказать, почему не доверяю. Есть люди, которые считают себя специалистами в определенной области, а я их такими не считаю. По каждой теме, очень много людей высказываются, но не готовы нести ответственность и делать", - сказал он.

При этом, Данилюк отказался называть конкретные имена и фамилии.

"Зачем? Это внутренняя кухня", - добавил экс-министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского сделали важное заявление о роспуске Верховной Рады.