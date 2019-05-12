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Внутренняя кухня: У Зеленского рассказали о недоверии в команде

воскресенье, 12 мая 2019, 06:00
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В команде победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского нет полного доверия.

Об этом в интервью LIGA.net заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк, отвечая на вопрос о недоверии в его окружении.

"Да, есть (недоверие, - прим. ред.). Я об этом открыто говорю внутри команды. Нужно сказать, почему не доверяю. Есть люди, которые считают себя специалистами в определенной области, а я их такими не считаю. По каждой теме, очень много людей высказываются, но не готовы нести ответственность и делать", - сказал он.

При этом, Данилюк отказался называть конкретные имена и фамилии.

"Зачем? Это внутренняя кухня", - добавил экс-министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского сделали важное заявление о роспуске Верховной Рады.

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