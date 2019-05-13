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Топ-чиновник Трампа отменил визит в Москву

понедельник, 13 мая 2019, 09:35
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Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Брюссель (Бельгия), но отменил визит в Москву (Россия).

Об этом сообщает информационное агенство Reuters, ссылаясь на слова представителя госдепартамента.

Отмечают, что встреча Помпео с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым все же состоится. Она запланирована на вторник, 14 мая, в Сочи (Россия).

Сам же чиновник США рассказал, что направился в Брюссель чтобы провести переговоры с европейскими политиками по Ирану и другим вопросам.

Как ранее сообщал "Апостроф", госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров не смогли прийти к компромиссу в вопросе протестной Венесуэлы, обсыпав угрозами друг друга.

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