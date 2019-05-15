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Не списывайте Порошенко: Зеленского предупредили об одной ошибке

среда, 15 мая 2019, 22:20
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Действующий президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время будет делать все возможное, чтобы добиться реванша за поражение на выборах.

Такое предупреждение в интервью "Апострофу" сделал народный депутат от партии "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Очевидно, что в парламент будет снова пытаться пройти Петр Порошенко, или та сила, которая будет называться его партией. Он не оставит своих политических амбиций и будет жаждать реванша", - сказал Геращенко.

При этом он отмечает, что Порошенко хочет повторить "успехи" Виктора Януковича и вернуться на пост премьер-министра.

"Помните, в 2004 году Янукович с позором был изгнан из страны, жил за рубежом, но затем ошибки Ющенко сделали все, чтобы тот смог вернуться и стать премьер-министром. Поэтому Владимиру Зеленскому я желаю не допускать ошибок Виктора Ющенко и не создавать условий для возврата Петра Порошенко на пост премьер-министра", - отметил он.

При этом он отмечает, что после "помаранчевого" Майдана также никто не верил, что Янукович сможет вернуться.

"Мы не ожидали, что через два года Янукович станет премьер-министром Украины. А потом он и вовсе стал президентом Украины. Поэтому не списывайте со счетов Петра Алексеевича", - добавил нардеп.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не выгодно распускать Раду, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко.

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