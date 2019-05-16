Почему Зеленскому выгодно разогнать Раду: озвучены три причины

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому выгодно распустить парламент, так как это может создать ряд преимуществ для него.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, распустить парламент Зеленский может по трем выгодным для себя причинам.

"Первое - закрепить тот успех, который он имел на президентских выборах и сформировать в парламенте новое большинство, которое может обойтись без коалиции, а единолично, только с помощью пока еще виртуальной президентской партии создать правительство.

Второе - очень удобно для Зеленского, что парламентарии могут быть избраны по старому законодательству", - сказал он.

Говоря о второй причине, Портников подчеркнул, что сейчас огромное количество мажоритарщиков может избираться просто при поддержке Зеленского, представляясь членами Зе!Команды.

"А это значит, что новая партия "Слуга народа" может получить в парламенте конституционное большинство и превратить Украину в ту страну, которая считается более удобной для управления Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением", - отметил журналист.

Третья причина, по мнению Портникова, это время, которое будет у него на подготовку к новым парламентским выборам.

"Зеленский будет иметь значительно больший контроль даже над действующим правительством, потому что чиновники будут чувствовать себя временными, осознавать, что их пребывание у власти заканчивается раньше, чем они рассчитывали, и пытаться найти общий язык с Зеленским, а самое главное - с его окружением. Это прежде всего касается министров экономического и энергетического блока. То есть это те вопросы, которые волнуют многих в команде Зеленского", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Абсолютная власть Зеленского: что к этому приведет и в чем риски для Украины.