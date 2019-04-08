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У Порошенко опровергли громкое увольнение замглавы АП

понедельник, 08 апреля 2019, 12:32

Президент Украины Петр Порошенко не увольнял Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом сообщает пресс-служба АПУ.

Так, АПУ опровергает распространенную в СМИ информацию об увольнении Филатова. Кроме того, в Администрации президента призвали средства массовой администрации в таких случаях обращаться за комментариями в АПУ.

Отметим, что в администрации Петра Порошенко Филатов курирует судебную систему. Филатов работает в Администрации президента с лета 2014 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко отправляет в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и еще троих его коллег.

Также Порошенко назначил в руководство СБУ скандального экс-чиновника - Владислава Косинского. Отметим, что Косинский до этого был уволен с должности руководителя управления СБУ в Сумской области.

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