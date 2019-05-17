Указ о роспуске Рады уже готов: журналисты опубликовали документ

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский подготовил указ о роспуске Верховной Рады, в котором назначается дата внеочередных выборов.

Текст указа опубликовало издание "Obozrevatel".

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады", – сказано в документе.

В указе постановляется:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады восьмого созыва.

2. Назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля 2019 года.

3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов.

4. Центральной избирательной комиссии обеспечить их подготовку и проведение.

Напомним, подробнее о возможных досрочных выборах в парламент читайте в материале "Апострофа": Зеленский на минном поле: как депутаты пытаются помешать президенту.