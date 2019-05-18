RU   UA   EN  

суббота, 18 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 мая

21:42
Возвращение Коломойского в Украину: адвокат Трампа сделал важное заявление
21:25
Взрыв в отделении банка на Донбассе: в сети опубликовали фото подрывника
21:13
В "Народном фронте" жестко ответили Гриценко: в чем суть
21:05
Евровидение 2019: онлайн трансляция финала
21:02
В седьмой раз подряд: в Германии определился чемпион
20:49
"Манчестер Сити" в эффектном стиле завоевал четвертый трофей в сезоне: видеообзор
20:34
ВСУ жестко отомстили боевикам за раненых на Донбассе
20:12
Смертельный взрыв в отделении банка на Донбассе: неожиданные данные о подрывнике, фото
20:10
Где смотреть онлайн Заря - Шахтер: расписание трансляций
20:10
На Евровидении скандал: Беларусь отстранили от голосования
19:39
Было плохое предчувствие: стало известно о новом серьезном ЧП с самолетом в России
19:16
Россия попала в громкий скандал с утечкой данных из ЕС: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Возвращение Коломойского в Украину: адвокат Трампа сделал важное заявление

суббота, 18 мая 2019, 21:42
переглянути новину українською

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен тем, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам.

Об этом он написал в субботу в Twitter, комментируя информацию о возвращении Коломойского в Украину.

"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.

Отметим, что Джулиани имеет ввиду американцев Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых Коломойский накануне назвал аферистами, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пациент, скорее, мертв: что Зеленский сделает с Верховной Радой

Ключ к переменам в России лежит в Украине - Илья Пономарев об украинском гражданстве и отношениях с Россией

Зеленский на минном поле: как депутаты пытаются помешать президенту

Абсолютная власть Зеленского: что к этому приведет и в чем риски для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: