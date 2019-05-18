Возвращение Коломойского в Украину: адвокат Трампа сделал важное заявление

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен тем, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам.

Об этом он написал в субботу в Twitter, комментируя информацию о возвращении Коломойского в Украину.

"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.

Отметим, что Джулиани имеет ввиду американцев Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых Коломойский накануне назвал аферистами, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского.