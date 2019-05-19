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Роспуск Верховной Рады: СМИ назвали дату новых выборов

воскресенье, 19 мая 2019, 13:29
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Датой проведения досрочных выборов в Верховную Раду будет названо 14 июля 2019.

Об этом сообщает УНН со ссылкой информированный источник.

О роспуске парламента новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский объявит сразу после инаугурации.

Источники сообщают, что указ о роспуске Верховной Рады будет первым в должности президента для Зеленского.

При этом официальных заявлений по этому поводу в команде Зеленского еще не делали.

Напомним, что фракция "Народный фронт" вышла из коалиции, чтобы не дать команде новоизбранного президента Владимира Зеленского шансов распустить Верховную Раду.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский подготовил указ о роспуске Верховной Рады, в котором назначается дата внеочередных выборов.

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