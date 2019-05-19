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Вопрос памяти и достоинства: Яценюк объяснил важность декоммунизации в Украине

воскресенье, 19 мая 2019, 13:41
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Декоммунизация - не просто смена названия улицы, а вопрос исторической памяти и нашего достоинства.

Об этом в годовщину Быковнянской трагедии заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Остановить реванш - это в первую очередь не дать возможности России восстановить свои исторические фигуры в Украине, а нам, украинцам, - ни в коем случае не быть пораженными этой заразой российской пропаганды", - подчеркнул политик в воскресенье, 19 мая, после церемонии чествования памяти жертв политических репрессий в Быковне.

Яценюк и народные депутаты фракции НФ приняли участие в скорбной церемонии в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.

Яценюк подчеркнул, что сейчас - День памяти великой трагедии украинской нации, "когда московский большевистский режим уничтожал интеллигенцию, истреблял ум и душу Украины".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что если сейчас поднимается вопрос отмены декоммунизации, это означает, что "последователи Сталина решили увековечить в памяти украинского народа тех, кто убивал украинцев".

"Это же не просто вопрос изменения названия улицы. Это не просто вопрос уничтожения монументов тех, кто уничтожал наш народ. Это вопрос нашей памяти и нашего достоинства", - подчеркнул он.

Он также заявил, что его "не удивляет, что в России 70% граждан до сегодняшнего дня поддерживают Сталина".

"Но меня удивляет то, что около 30% украинцев сегодня говорят, что это лидер, который заслуживает уважения. Такие люди у меня уважения не имеют. Потому что они должны уважать своих предков, нашу страну, наше государство и украинское достоинство", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что уроки прошлого имеют отношение к настоящему.

"Мы приняли решение о восстановлении исторической справедливости. И сейчас эту историческую справедливость надо защищать. Сталин, как и Гитлер, - это преступники. Российский большевистский режим уничтожал Украину. А последователи Сталина, которые сегодня сидят в Москве в виде путинского режима, продолжают дальше это делать", - подчеркнул политик.

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