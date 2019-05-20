Когда Путин поздравит Зеленского: в Москве дали ответ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока глава РФ не будет поздравлять президента Украины Владимира Зеленского с прошедшей инаугурацией.

"Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины. И с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал Песков.

При этом представитель Путина отметил, что "вопрос принадлежности Крыма РФ уже обсуждаться не будет".

В завершении он добавил, что контактов с Украиной на высшем уровне на повестке дня не стоит.

Как сообщалось, 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.

Подробнее о том, как проходила церемония инаугурации шестого президента Украины, читайте в материале "Апострофа": Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция.