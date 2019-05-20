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На фоне Кремля: министр обороны Украины эффектно попрощался с должностью

понедельник, 20 мая 2019, 19:18
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Министр обороны Степан Полторак покинул свой пост, поблагодарив тех, кто его поддержал, и опубликовал свою фотографию на фоне взрывающегося Кремля.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на ровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы - лучшие! Мы идем вперед Победа за нами! Слава Украине!" - написал Полторак, прокомментировав свою отставку.

Также к посту он прикрепил свое фото на фоне рушащегося Кремля. Однако вскоре он удалил снимок, который "взорвал" сеть, оставив лишь пост со словами.

В целом его запись набрала 13 тысяч лайков, 1,6 тысячи репостов и 2,5 тысячи комментариев.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось заявление главы Кабинета Министров Украины Владимира Гройсмана о его уходе в отставку.

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