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Полторак заявил о своей отставке

понедельник, 20 мая 2019, 11:31
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Министр обороны Степан Полторак написал заявление об отставке. Это он сделал сразу после окончания торжественной части инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского утром 20 мая.

Фотографию своего заявления Полторак опубликовал на странице в Facebook.

"Честь имею", - подписал свою публикацию министр.

Отметим, что во время своего выступления в Верховной Раде Зеленский призвал парламент уволить Полторака, а также главу Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

Ранее заявление об отставке написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава СБУ Василий Грицак заявил о своей отставке.


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