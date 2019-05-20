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Появилась первая реакция Евросоюза на решение Зеленского по Раде

понедельник, 20 мая 2019, 15:54
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В Европейском Союзе не оставили без внимания решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Как сообщает "Европейская правда", в ЕС ожидают, что роспуск парламент пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.

"Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Рады. Для официального оформления этого решения необходимы дальнейшие шаги", - говорится в комментарии одного из представителей организации.

При этом в ЕС призвали Украину сохранить динамику реформ и обеспечить их устойчивость и в этом предвыборном году.

Представитель Евросоюза добавил, что ЕС надеется на сотрудничество с президентом Зеленским, правительством и Радой с этой целью.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, как состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины.

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