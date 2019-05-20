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Зеленский встретился с важным союзником Украины: фото

понедельник, 20 мая 2019, 18:49
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Украину на церемонию инаугурации.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Зурабишвили пожелала Зеленскому успехов на посту президента Украины. А сам новый глава страны отметил свои приоритеты.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", - заявил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией.

"В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Зеленский.

Лидеры стран обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны Зурабишвили сказала: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО".

К тому же она пригласила Владимира Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Как сообщал "Апостроф", пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока глава РФ не будет поздравлять президента Украины Владимира Зеленского с прошедшей инаугурацией.

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