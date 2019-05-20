США передали Украине важную военную технику: опубликованы фото

Правительство США передало воинам ВСУ современные контрбатарейные радары класса AN/TPQ-36.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Церемония передачи военной техники состоялось в понедельник, 20 мая, в Киевской области.

"Состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 для подразделений Вооруженных Сил Украины. От американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Родиону Тимошенко вручил офицер армии США подполковник Тодд Хоф", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что с 2014 года, с начала российской агрессии на Донбассе, американские партнеры передали украинским военным 13 современных контрбатарейных радаров.

"Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на Востоке. Эти контрбатарейные станции - часть помощи по безопасности США, стоимость которой более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - цитирует Хофа пресс-служба.

В свою очередь Тимошенко призвал украинских военнослужащих, которые получили в подчинение высокотехнологичное вооружение, освоить его на учебных полигонах и эффективно применять радары против врагов Украины в бою.

Отмечают, что радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Радары находятся на вооружении армии США.

Как сообщал "Апостроф", Вооруженные Силы Украины недавно получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.