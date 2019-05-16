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Вакарчук презентует свою партию: онлайн трансляция

четверг, 16 мая 2019, 11:20
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В четверг, 16 мая, лидер группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук представит свою партию "Голос". С ней музыкант планирует идти на парламентские выборы.

Соответствующая онлайн-трансляция будет вестись в YouTube.

Официальная презентация политической партии состоится 16 мая в 11:00 на смотровой площадке у Музея истории Украины в Киеве.

Отметим, ранее стало известно, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах в Украине и уже успел организовать собственный штаб во главе с экс-заместителем министра экономики Юлии Клименко.

Напомним, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти 27 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам.

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