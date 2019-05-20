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Управитель баранов: астролог оценил шансы Вакарчука в политике

понедельник, 20 мая 2019, 06:52
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У музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука все еще остаются хорошие шансы на президентство и попадание в Верховную Раду.

Об этом "Апострофу" рассказал астролог Влад Росс.

Он напомнил, что еще год назад предсказывал победу на президентских выборах либо Владимира Зеленского, либо Святослава Вакарчука.

"Хорошие шансы были и остаются на будущее президентство у Вакарчука. Тем более, его фамилия переводится как "управитель баранов", "пастух, который пасет своих овец", а имя Святослав - святой дух, святость", - отметил Росс.

При этом он отмечает, что политическим успехам Вакарчука будут способствовать и небесные тела.

"У Вакарчука мы видим соединение Луны и Сатурна, как соединение правителя, политика и возможность занять президентское кресло. Украинский престол он может занять чуть позже. Это не означает, что он на 100% будет президентом - для этого нужно смотреть, в каком году будут проходить следующие выборы, насколько они будут благоприятными", - подчеркнул астролог.

Вместе с тем он выразил мнение, что Вакарчук на 100% уходит из музыки.

"У него благоприятные возможности преодоления барьера на парламентских выборах осенью. Если будут досрочные выборы летом, то шансов мало - к сожалению", - резюмировал он.

О других прогнозах астролога читайте в материале "Апострофа": Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского.

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