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Зеленский рассказал, каким будет его первый указ

понедельник, 20 мая 2019, 17:19
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает информагентство "Лига.Новости".

Как отмечают, об этом он сказал, когда шел от парламента к Администрации президента на встречу с иностранными гостями, которые прибыли на церемонию инаугурации.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский ответил: "О роспуске Рады".

Также сообщается, что, отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.

"Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал новый глава государства.

Как сообщал "Апостроф", роспуск Верховной Рады Украины новым главой страны Владимиром Зеленским может вызвать внутриполитический кризис.

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