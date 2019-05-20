Как Зеленский в толпе сторонников впервые пришел в АП: фото и видео

В Киеве продолжаются мероприятия, связанные с инаугурацией новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", сейчас глава государства отправился к Администрации президента, где должен встретиться с главами иностранных делегаций, прибывших на церемонию.

Также "Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с места событий.

Примечательно, что Зеленский распорядился убрать охрану и разрешил пришедшим на инаугурацию людям пройтись вместе с ним к зданию Администрации президента.

Прибытие Зеленского можно увидеть с 15-й минуты.

Напомним, что 20 мая Зеленский обнародовал свою декларацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.