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Как Зеленский в толпе сторонников впервые пришел в АП: фото и видео

понедельник, 20 мая 2019, 14:26
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В Киеве продолжаются мероприятия, связанные с инаугурацией новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", сейчас глава государства отправился к Администрации президента, где должен встретиться с главами иностранных делегаций, прибывших на церемонию.

Также "Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с места событий.

Примечательно, что Зеленский распорядился убрать охрану и разрешил пришедшим на инаугурацию людям пройтись вместе с ним к зданию Администрации президента.

Прибытие Зеленского можно увидеть с 15-й минуты.

Напомним, что 20 мая Зеленский обнародовал свою декларацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.

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