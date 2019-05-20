Зеленский обнародовал свою декларацию: чем он владеет

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский представил свою электронную декларацию за 2018 год.

Согласно опубликованным данным, у Зеленского есть жилой дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок площадью 12 соток в селе Иванковичи под Киевом. Кроме того, новый президент владеет квартирой площадью 131,9 кв. м в Киеве, двумя парковочными местами в столице, и общей собственностью двух киевских квартир вместе с братьями Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 кв. м.

Жена главы государства имеет квартиру площадью 129,8 кв.м и парковочное место в Крыму, квартиру площадью 284 кв. м в Киеве, совместную собственность вместе с Ларисой и Еленой Шефирами на нежилые помещения общей площадью 337,8 кв. м, а также с Сергеем Шефиром – 305,9 кв. м.

Также в декларации Зеленский указал квартиру площадью 269,7 кв. м и два парковочных места в столице, собственником которых является кипрская компания Aldorante Limited и жилой дом площадью 413 кв. м в Италии, который записан на San Tommaso S.R. L. Обе фирмы принадлежат Зеленским.

Кроме того, в декларации появились пять гостиничных номеров в Грузии, которых не было в отчете за 2017 год.

Также Зеленский задекларировал дорогие швейцарские часы и драгоценности.

Из транспорта в декларацию внесли Land Rover Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 года выпуска.

За 2018 год сумма дохода Владимира Зеленского составила 9,2 млн грн, а его жена заработала 4,2 млн грн.

На счетах в банках у Зеленского свыше 400 тысяч долларов и более 1 миллиона гривен (в украинских банках).

Ранее "Апостроф" публиковал главные цитаты из инаугурационной речи Зеленского