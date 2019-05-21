Люди из "Квартала 95" получили важные должности в АП Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера, сценариста и сооснователя студии "Квартал 95" Сергея Шефира первым помощником.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - говорится в указе.

Также место в Администрации президента получил еще один сценарист "Квартала" Юрий Костюк. Он займет должность заместителя главы Администрации президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский выдал указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов. Кроме того, он сменил главу Генштаба Украины, назначив на должность Руслана Хомчака.

Также стало известно, что новым главой Администрации президента назначен близкий к олигарху Игорю Коломойскому Андрей Богдан.