Названы три главных кандидата на пост главы Администрации Зеленского

На пост главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматриваются три кандидата.
Об этом "Апострофу" рассказали собеседники в парламенте.
Так, обсуждается возможное назначение лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Также в списке на важный пост находится бизнес-партнер президента Сергей Шефир. Кроме того, возглавить АП может и близкий к олигарху Игорю Коломойском Игорь Палица.
"Возглавить АП может кто-то из них", - заявил источник.
При этом из списка могут досрочно вычеркнуть Палицу. По словам источника, "о нем не договорились".
Также в парламенте не под запись рассказывают, что долгое время главным претендентом на главу АП был Андрей Богдан. Но он не устроил все стороны.
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