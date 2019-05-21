Названы три главных кандидата на пост главы Администрации Зеленского

На пост главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматриваются три кандидата.

Об этом "Апострофу" рассказали собеседники в парламенте.

Так, обсуждается возможное назначение лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Также в списке на важный пост находится бизнес-партнер президента Сергей Шефир. Кроме того, возглавить АП может и близкий к олигарху Игорю Коломойском Игорь Палица.

"Возглавить АП может кто-то из них", - заявил источник.

При этом из списка могут досрочно вычеркнуть Палицу. По словам источника, "о нем не договорились".

Также в парламенте не под запись рассказывают, что долгое время главным претендентом на главу АП был Андрей Богдан. Но он не устроил все стороны.

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