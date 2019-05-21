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Полторак сделал неожиданное заявление по своей отставке

вторник, 21 мая 2019, 12:09
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Министр обороны Степан Полторак останется при своей должности до тех пор, пока Верховная Рада не примет соответствующее решение о его отставке.

Об этом он заявил после визита в Администрацию Президента, куда его вызвал новоизбранный глава государства Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Я буду работать исполняющим свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил Полторак.

Он добавил, что уведомил о своей отставке накануне инаугурации.

"Я дождался, когда он (Владимир Зеленский, - прим. ред.) примет присягу народу Украины и подал рапорт", - отметил глава оборонного ведомства.

Как сообщал "Апостроф", ранее Полторак эффектно попрощался с должностью.

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