Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Своим указом об упрощении получения российского гражданства для жителей "ДНР-ЛНР" Владимир Путин поднял ставки в противостоянии с Украиной, в том числе для избранного президента Владимира Зеленского. Свое мнение о том, как могут развиваться украинско-российские отношения при Зеленском, "Апострофу" высказал российский публицист Леонид Радзиховский.

Поскольку это зависит от Зеленского, изменения в украинско-российских отношениях могли бы быть. Но, поскольку это зависит и от Путина, их не будет. Путин послал предельно четкий сигнал указом об упрощенном порядке получения гражданства, что он категорически против любого смягчения отношений с Украиной. А ужесточать их уже некуда: на новые военные действия Путин не пойдет, потому что они в России безумно непопулярны. Новые военные действия – это еще и новые санкции. Зачем они ему нужны?!

Теоретически, если бы Путин хотя бы не возражал, Зеленский мог бы добиться окончательного замораживания конфликта – как в Абхазии: граница зафиксирована и, насколько я знаю, за несколько лет не было ни одного выстрела. В таком случае в Украине бы разговоры о войне закончились.

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Военно-технически это вопрос решаемый – дело в политической воле. Если судить по указу Путина, она у него направлена на совсем другое: на консервацию конфликта в смысле не прекращения обстрелов и фиксации границ, а продолжения конфликта, отчаянной пиар-войны. Эта пиар-война ему необходима как одна из опор пропаганды. Кроме того, это ему просто доставляет удовольствие. Наконец, он, видимо, достаточно справедливо считает, что пиар-война, которая вроде бы консолидирует украинское общество, на самом деле ослабляет Украину, отвлекает ее психологические силы на ложные цели.

Если же говорить о других целях, то понятно, что разговоры о возвращении Крыма – это словоблудие. В "минском процессе" теперь Путин поставил окончательную точку. Естественно, Украина не захочет и не сможет "принять в свой состав" области, большинство жителей которых являются гражданами иностранного государства, России… Такого, кажется, в истории вообще не бывало. Так что "минский процесс" похоронен окончательно.

Но Путин так легко его похоронил в том числе и потому, что прекрасно знает, что и без этих паспортов Украина никогда не согласится принять назад эти две замечательные области на его условиях. Да и жители этих областей, насколько я могу судить, совершенно не в восторге от перспективы возвращения в Украину. И их можно понять: украинские СМИ постоянно говорят, что они – предатели, ватники, и так далее. Не понравится им, конечно, и закон о языке, который недавно приняли.

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Поэтому глобальные проблемы Зеленский не мог бы решить при всем желании. А вот добиться жесткого перемирия мог бы, как и каких-то попутных вещей – вроде бы мелких, а на самом деле очень важных: как послабления в торговле и режиме миграции.

Но Путин прямо демонстрирует, что его цель – никак не смягчение отношений, а ровно наоборот – максимальное ужесточение. Так что я не думаю, что Зеленский чего-то сможет добиться.

Указ о паспортах готовился к выборам президента Украины. Кто будет президентом, Путин не знал. Но ему все равно: он любому президенту бросал этот вызов. Однако то, что президентом стал Зеленский, для Путина особенно удобно. Потому что против Зеленского будет страшнейшая кампания со стороны патриотов Украины. С другой стороны, избиратель Зеленского – то самое молчаливое большинство – ждет от него, помимо всего прочего, улучшения отношений с Россией. И если Зеленский не добьется никакого успеха, они будут разочарованы. И это их разочарование упадет не на Путина, а на Зеленского. Следовательно, президент Украины изначально будет слабым президентом.