RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

12:28
​Зеленский обсудил с ЕС и США ключевые проблемы экономики: подробности встреч
12:09
​На Украину надвигается сильный шторм: опубликована карта погоды
12:09
Полторак сделал неожиданное заявление по своей отставке
12:05
Легенда "Динамо" стал "героем парковки" в Европе: опубликовано фото
12:02
Расследователи рассказали, как компания УНЛ манипулирует информацией
12:00
Шварценеггер впервые прокомментировал нападение на него в Южной Африке
11:52
Ляшко устроил скандал, прорываясь в кабинет к Зеленскому: видео и реакция сети
11:38
Скандал с Беларусью на Евровидении: на организаторов конкурса подадут в суд
11:36
​Идет "охота" на врачей: появились печальные подробности о медицине на оккупированном Донбассе
11:31
В "Народном фронте" оценили вероятность роспуска Рады
11:22
Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото
11:13
Вакарчук рассказал, откуда его партия берет деньги: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вакарчук рассказал, откуда его партия берет деньги: опубликовано видео

вторник, 21 мая 2019, 11:13
переглянути новину українською

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кто спонсирует его партию.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - заявил он.

При этом Вакарчук указал на то, что "некоторые делают", имея ввиду помощь олигархов.

"Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) политического будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги.

"Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук рассказал, с кем готов сотрудничать и что у него с Зеленским.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Show must go on: кто же победил от роспуска Верховной Рады

Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине

Будут сравнивать с Путиным: главные опасности роспуска Зеленским Верховной Рады

Пациент, скорее, мертв: что Зеленский сделает с Верховной Радой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: