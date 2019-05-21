Вакарчук рассказал, откуда его партия берет деньги: опубликовано видео

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кто спонсирует его партию.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - заявил он.

При этом Вакарчук указал на то, что "некоторые делают", имея ввиду помощь олигархов.

"Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) политического будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги.

"Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук рассказал, с кем готов сотрудничать и что у него с Зеленским.