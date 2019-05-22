В Раде сделали громкое заявление по указу Зеленского о роспуске парламента: видео

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает указ о роспуске парламента, выданный президентом Украины Владимиром Зеленским, противоречащим действующей Конституции.

Как заявил Парубий во время заседания парламента, он будет обжаловать указ Зеленского в Конституционном суде.

"Вчера у нас состоялись консультации глав фракций с президентом Украины Зеленским. Около 5 раз я задавал вопрос президенту Украины, на каком основании он планирует подписать указ о роспуске парламента. Я требовал, чтобы была стенограмма и услышал только один ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года", - сказал он.

По его словам, среди полномочий президента Украины нет полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции.

"И с этого момента начался конституционный срок – 30 дней для формирования новой коалиции. И мы находимся в конституционном процессе формирования коалиции. Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - сказал Парубий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский устроил фестиваль назначений, выдав ряд указов.