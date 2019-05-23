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Названа дата съезда партии Порошенко: какие решения готовятся

четверг, 23 мая 2019, 16:53
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В конце мая пройдет съезд "Блока Петра Порошенко".

Об этом "Апострофу" сообщил нардеп от БПП Максим Саврасов.

"Съезд пройдет 31 мая", - проинформировал депутат.

Ранее "Апострофу" стало известно, что на этом съезде планируется снять с должности председателя Центрального совета партии Виталия Кличко, который уже давно написал заявление. Вместо него планируется назначить Петра Порошенко.

Также источники сообщают, что возможно будет рассмотрен вопрос утверждения избирательного списка. Название партии менять не планируется.

24 мая общественная организация "Справа громад" планирует представить модель праймериз, по которой, как ранее обещал Порошенко, будет формироваться список партии на выборы. О своем сотрудничестве с БПП общественная организация сообщала на своей странице в Facebook. Также они будут заниматься подготовкой съезда партии.

По данным источников "Апострофа", "Справа громад" уже весьма длительное время сотрудничает с партией Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто готов объединиться с Порошенко на выборах.

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