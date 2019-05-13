Был крутой и сдулся? Стало известно о попытках отговорить Порошенко от похода в Раду

На сегодняшний день еще действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает цепляться за власть и готовится идти в Верховную Раду, но часть его окружения категорически отговаривает его.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Стены влияют на человека. Пока Петр находится на Банковой, он еще не чувствует, сколько он потерял. Сейчас он и дальше сидит до ночи на работе, надувает щеки, проводит бессмысленные совещания, подписывает указы. Он цепляется за президентство, как может", - описывает свои впечатления один из высокопоставленных чиновников в окружении действующего президента.

Также отмечают, что в планах Порошенко - закрепить за собой более 24,45%, которые украинцы отдали за него во время голосования 21 апреля. Также он хочет провести в следующую Раду большую оппозиционную фракцию.

В то же время Петр Алексеевич пока колеблется, идти ему лично в следующий парламент. Часть окружения Порошенко категорически отговаривает его от этой идеи.

По словам журналистов издание, как минимум трое влиятельных спикеров, приближенных к действующему президенту, раскритиковали такой ход.

"Мы ему говорим: Петр, и будь ты визионером, арбитром - зачем тебе садиться сейчас за парту и голосовать за законы? Ты пять лет рассказывал людям, какой ты крутой, о том, что Путин - твой враг, ты здесь томос добивался . А теперь что, сдулся? Это же несерьезно все!" - возмущается один из собеседников, близкий к Банковой.

Исходя из этого, нельзя исключать вариант того, что действующий президент возглавит список новой партии БПП, но в конце концов откажется от депутатства.

С другой стороны, Порошенко расценивает мандат как потенциальный билет к дальнейшему оставление в активной политике и как подушку безопасности, если вдруг новая власть "начнет его догонять". В то же время действующий президент уверен, что его партии нужен серьезный ребрендинг.

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