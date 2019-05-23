Зеленский попал в ловушку с обещание мира на Донбассе: в чем суть

Выполнение условий Минска-2 для установления мира на Донбассе может стать настоящей проблемой для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Если Владимир Зеленский намерен двигаться в русле Минских соглашений, то он будет вынужден выполнить целый ряд обязательств. Минск-2 действительно предполагает прекращение огня и обмен военнопленными", - говорится в материале.

Впрочем, автор напоминает, что есть и другая составляющая Минска-2. Так, Украина должна провести местные выборы на территории ОРДЛО, а также обеспечить амнистию боевикам.

Помимо этого Украина будет обязана провести конституционную реформу, которая обеспечит особый статус отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Взамен Украина возобновит контроль над оккупированными территориями и над госграницей.

"Если Зеленский действительно выполнит Минск-2, на украинской земле настанет мир. Который, к сожалению, может означать всего лишь передышку, как между Первой и Второй мировыми войнами", - говорится в статье.

Главной же проблемой станет то, что ставленники Москвы на Донбассе станут представителями целого региона в украинской политике.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Сюрпризы для Зеленского: чем закончатся обещания президента прекратить войну.