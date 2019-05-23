Сюрпризы для Зеленского: чем закончатся обещания президента прекратить войну

Президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи пообещал прекратить огонь на фронте, добиться возвращения военнопленных, восстановить мир в Украине, а также начать процесс возврата утраченных территорий – Крыма и Донбасса. При этом Зеленский заверил, что сам не намерен больше терять ни пяди украинской земли. На следующий день, 21 мая, новый глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться на референдуме. К сожалению, для нового украинского президента, он рискует не только не выполнить данные обещания, но и сильно ухудшить и без того очень сложное положение Украины.

Инаугурационную речь Владимир Зеленский произносил в присутствии народных депутатов. "Наша самая первая задача – это прекращение огня на Донбассе", - заявил, среди прочего президент.

Эти слова, как и последующие обещания - добиться возвращения военнопленных, восстановить мир в Украине, а также начать процесс возврата утраченных территорий – Крыма и Донбасса, народные депутаты встречали овациями. "Меня часто спрашивали, на что я готов ради прекращения огня… Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все… Я готов терять свою популярность свои рейтинги и без колебаний готов потерять свою должность, ради того, чтобы наступил мир. Не теряя наши территории. Никогда", - заявил Зеленский.

Механизм достижения этих результатов Владимир Зеленский называл и ранее. Это выполнение Минских соглашений, с реформой минского процесса. В частности, планируется начать прямые переговоры с РФ, с привлечением представителей Запада, которые могли бы гарантировать выполнение достигнутых договоренностей.

Важно отметить, что никаких других инструментов для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме реализации Минских соглашений, сейчас просто не существует. Минск-2 – это единственная "дорожная карта", которая всерьез обсуждается всеми заинтересованными сторонами.

Поэтому, если Владимир Зеленский намерен двигаться в русле Минских соглашений, то он будет вынужден выполнить целый ряд обязательств. Минск-2 действительно предполагает прекращение огня и обмен военнопленными. Кроме этого, украинская сторона будет обязана провести местные выборы на территории ОРДЛО, обеспечить амнистию лицам, принимавшим участие в боевых действиях, а также провести конституционную реформу, закрепляющую особый статус отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Взамен этого Украина сможет снова восстановить контроль над временно оккупированными территориями и над государственной границей в Донецкой и Луганской области. Если господин Зеленский действительно выполнит Минск-2, на украинской земле настанет мир. Который, к сожалению, может означать всего лишь передышку, как между Первой и Второй мировыми войнами.

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Во-первых, прямого диалога с Россией, может не получиться. Президент РФ Владимир Путин не ищет контактов с Владимиром Зеленским. Он даже не поздравил своего украинского коллегу с избранием на должность президента. Посредством своего пресс-секретаря, Дмитрия Пескова, Владимир Путин сообщил, что поздравит Зеленского только с "первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений".

Во-вторых, Россия сама не жаждет нормализации отношений с Украиной. Об этом, например, говорит совершенно враждебный указ Путина о раздаче на территории ОРДЛО российских паспортов.

В-третьих, Минские соглашения вообще не предполагают прямого диалога с РФ. В них украинская сторона обязана договариваться с лидерами незаконных "республик", которые по факту являются марионетками Кремля. Москва в данном случае готова взять на себя функции посредника, но никак не стороны конфликта, с которой необходимо вести какие-то переговоры.

Получается, что в РФ как бы подталкивают Зеленского к выполнению Минска-2. Отклонения от этого алгоритма будут наказываться и указ по о раздаче паспортов - лишнее тому подтверждение. На этом фоне какая-либо реформа Минска-2 или привлечение в этот процесс дополнительных игроков совершенно невыгодны Москве. Поэтому любые мирные инициативы Зеленского, скорее всего, будут реализованы именно в рамках совершенно невыгодного Минска-2.

Почему он невыгоден? Дело в том, что Минские соглашения предполагают легитимизацию глав ДНР и ЛНР, через законные местные выборы. И тогда ставленник Москвы Денис Пушилин и сепаратист Леонид Пасечник станут украинскими политиками, представителями целого региона и проводниками российской политической повестки на украинской земле.

Во вторник, 21 мая, новый глава Администрации президента Андрей Богдан, заявил, что вопрос достижения мира с Россией должен рассматриваться на референдуме, который хочет инициировать новая команда. И здесь Владимира Зеленского может ожидать сюрприз. Во-первых, многие в Украине считают Минский мир капитуляцией. Напомним, что согласно социологическому исследованию, проведенному фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, по состоянию на декабрь прошлого года, 51,2% граждан Украины согласны на мир путем компромиссов. Но при этом они считают неприемлемыми как раз те уступки, которые предусмотрены Минскими соглашениями. Многие из этих людей воевали, потеряли из-за войны близких людей. К слову, многие идейные "ополченцы" ОРДЛО, также считают Минск-2 капитуляцией, поскольку он предполагает возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины, с которой, собственно говоря, и идет война.

Во-вторых, возникает вопрос, какие вопросы выносить на референдум и что, собственно говоря, делать с любыми его результатами, если Россия не желает идти на уступки? Как команда Зеленского сможет имплементировать народное решение, например, вступить в переговоры с Путиным и что произойдет, если диалог провалится, как это неоднократно случалось раньше?

В таком "винегрете" новая вспышка насилия - только вопрос времени. Она чревата не только новым Майданом, но и новыми потерями территорий. Это целиком и полностью устраивает Кремль, который, собственно говоря, и проталкивает Минск для того, чтобы взорвать Украину изнутри. Справится ли с таким вызовом Владимир Зеленский - большой вопрос, но при таком раскладе приобретает зловещий смысл, показанный в сериале "Слуга народа" распад страны на множество мелких "лоскутков".

У Владимира Зеленского есть альтернатива - не выполнять Минск-2, не договариваться с боевиками и вступить в нудные и безрезультатные переговоры о каком-то реформировании минского процесса. Это означает, как минимум, продолжение войны, а значит полный провал всех предвыборных обещаний Зе. А в таком случае единственной реальной перспективой президента Зеленского, может оказаться именно потеря рейтинга, а затем - и потеря должности.