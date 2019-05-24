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IT-технологии для каждой бабушки: у Зеленского выдвинули радикальную идею "народного вето"

пятница, 24 мая 2019, 07:09
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У президента Украины Владимира Зеленского выступили с инициативой введения в Украине "реального народного вето".

Об идее рассказал идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук в интервью Lb.ua.

"Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето ... Если Верховная Рада принимает законы 16 января, то с помощью ИТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами", - утверждает он.

При этом, по словам Стефанчука, в партии уже посчитали, что якобы обеспечить "бабушку" смартфоном будет стоить меньше, чем "проведение бумажных процедур голосования, которые существуют по методичкам 18 века".

Стефанчук признает, что на это могут уйти годы, но утверждает, что введение таких технологий важно для будущего Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты рассказали, в чем опасность инициативы Зеленского по референдуму о мире с Россией.

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