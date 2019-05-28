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Соратник Януковича и король рейдеров: сети разгневало заявление Коломойского о преемнике Супрун

вторник, 28 мая 2019, 18:43
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Олигарх Игорь Коломойский назвал имя нового министра здравоохранения Украины. Им может стать народный депутат от партии "Возрождение" Андрей Шипко.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".

"Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения", - ответил Коломойский на вопрос о том, почему вместе с ним в Днепр прилетел народный депутат из фракции "Возрождение" Андрей Шипко.

На наводящий вопрос журналиста о том, действительно ли Шипко станет министром, Коломойский ответил утвердительно.

"Ну, конечно. Я его не лоббирую, но он мне много чего рассказал про эту Супрун (и. о. министра здравоохранения Украины, - ред.). Хотя, некоторые вещи положительные. Но большинство конечно, ужасные вещи рассказывал", - отметил он.

При этом, Коломойский уточнил, что познакомился с Шипко на "ниве депутатства".

"Товарищ и приятель (Шипко, - ред.). Но я с ним познакомился на ниве депутатства", - подчеркнул олигарх.

В сети тут же стали комментировать эту новость.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский дал Зеленскому опасный для Украины совет.

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