Появились яркие фотожабы на скандал с "пропажей" серверов СНБО

В сети продолжают бурно обсуждать скандал с "исчезновением" серверов с якобы секретной информацией из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны.

Пользователи публикуют "фотожабы" по мотивам скандала.

Высмеивают в них как сам факт пропажи техники из правительственных учреждений, так и объяснения этого со стороны различных представителей власти.

Напомним, новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал видеообращение, в котором сообщил о пропаже серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО.

Бывший глава СНБО Александр Турчинов заявил, что видео было снято не в здании Совета, а в "отдельных помещениях Администрации Президента Украины".

Как сообщал "Апостроф", спикер экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что сервера и мониторы были арендованы за личные деньги Порошенко и были возвращены арендодателю.