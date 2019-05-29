Позывной "Купол": что известно о новом главе Госохраны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на место уволенного начальника управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея Алексея Оцерклевича.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Отметим, что об Алексее Оцерклевиче известно, что он является подполковником Вооруженных сил Украины. Также он - участник боевых действий на Донбассе, был заместителем командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт.

В 2014 году Оцерклевич ("Купол") "прославился" тем, что на встрече с боевиками в ДАП пожал руку террористу "Мотороле". Многие военные тогда осудили его поступок. Однако сам "киборг" позже рассказывал, что тогда ему "хотелось придушить" боевика, но у него была задача вывести целыми украинских бойцов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский назначил нового секретаря СНБО.