Возвращение Саакашвили: в сети вспомнили яркую пародию Зеленского на Михо

В связи с возвращением бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину, в сети вспомнили пародию уже нынешнего президента Владимира Зеленского на экс-президента Грузии.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Выпуск "95 Квартала" датирован 2017 годом.

"Первый нерастаможенный человек в Украине на польских номерах Михо Саакашвили", - говорит Евгений Кошевой в подводке к пародии на политика, в которой высмеивается незаконное пересечение границы Украины Саакашвили.

После этого на сцене появляется Зеленский в амплуа Саакашвили. Что было дальше – предлагаем посмотреть в опубликованном ниже видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась забавная карикатура на Саакашвили и Зеленского, автором которой является известный российский художник Сергей Елкин.

Также ранее появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского.