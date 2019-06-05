Холодницкий взялся за расследование хищений на "Черкассыоблэнерго"

5 июня Апелляционный хозяйственный суд рассматривает ходатайство главы САП Назара Холодницкого и арбитражного управляющего "Черкассыоблэнерго" Валентина Литвина о вступлении в процесс о признании незаконным фактического списания задолженности ПАО "Азот" Дмитрия Фирташа на сумму в 50 миллионов долларов.

Соглашение было подписано между первым и вторым туром выборов президента в Украине. Оно предусматривало отсрочку по выплатам по долгам химического предприятия до 2027 года.

Интересно, что в 2018 году по иску кредиторов "Черкассыоблэнерго" суд отказал в утверждении аналогичного соглашения.

В 2019 году была совершена новая попытка списать долги по аналогичной схеме.

Отметим, что 46% акций "Черкассыоблэнерго" принадлежит Фонду государственного имущества, с которым связаны экс-президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Верховный суд восстановил в должности руководителя ПАО "Черкассыоблэнерго" Светлану Кузьминскую.