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Испанский дипломат по-глупому засветился в Керченском проливе: видео

вторник, 11 июня 2019, 15:12
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Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья оказался в центре громкого скандала и может лишиться занимаемой должности.

Как сообщает издание "Крым.Реалии", 1 июня дипломат принял участие в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от Краснодарского края (Россия) до Керчи.

Таким образом. он пересек границу аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью.

"Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать", – сказал сам дипломат.

В Госпогранслужбе напомнили, что за такие действия иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский сухогруз нарушил государственную границу Украины в Черном море.

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