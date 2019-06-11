Испанский дипломат по-глупому засветился в Керченском проливе: видео

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья оказался в центре громкого скандала и может лишиться занимаемой должности.

Как сообщает издание "Крым.Реалии", 1 июня дипломат принял участие в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от Краснодарского края (Россия) до Керчи.

Таким образом. он пересек границу аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью.

"Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать", – сказал сам дипломат.

В Госпогранслужбе напомнили, что за такие действия иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский сухогруз нарушил государственную границу Украины в Черном море.