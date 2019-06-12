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С Димоном что-то случилось: соцсети удивили "сатанинские" твиты премьера Путина

среда, 12 июня 2019, 23:52
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Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter подвергся атаке неизвестных хакеров.

12 июня на странице главы правительства России появились два странных сообщения.

Оба твита разместили в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади.

Так, в одном сообщении было написано "Vk mho cucumber uovunpniophvoui", а в другом "Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi".

Спустя несколько минут оба "послания" были удалены.

В сети уже активно обсуждают событие.

"Это поздравление посла Ирака с Днем России?", "Ну, кто первый скажет "это Дорофей по клаве ходит"?", "А "это чтобы отвлечь от марша мировые и российские СМИ"?", "Еще версия - это он так отвлекает от истории со страхом всяких мистических примет", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что раскрыта международная группа хакеров.

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