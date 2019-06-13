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ГБР разработало механизм взаимодействия между госструктурами для пресечения пыток - Варченко

четверг, 13 июня 2019, 20:40
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Государственное бюро расследований закончило работу над проектом Инструкции о порядке взаимодействия по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию фактов пыток.

Такое заявление в интервью изданию "Цензор.НЕТ" сделала первый замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко.

По ее словам, в этом проекте определяется механизм взаимодействия между ГБР й и Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Службой безопасности Украины, уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и другими государственными учреждениями по противодействию пыткам. Суть заключается в том, что все эти ведомства должны немедленно и своевременно информировать ГБР о таких фактах.

"Эта инструкция является алгоритмом взаимодействия и методической рекомендации относительно тесного сотрудничества между правоохранительными органами", - сообщила Варченко.

Она уверена, что такой механизм станет мощным инструментом мониторинга и контроля за фактами пыток.

"В чем суть расследования всех таких производств? Это эффективность и оперативность. Если человеку наносили телесные повреждения, то, во-первых, быстро назначаем судмедэкспертизу, чтобы их зафиксировать. Во-вторых, сразу же проводим все необходимые осмотры, обыски, изъятия вещдоков и т.д. Это все дает нам возможность оперативно зафиксировать следы", - отметила Варченко.

По ее словам, если затягивать с передачей дела в ГБР, то у пострадавшего спустя все это время просто не останется следов насилия на теле.

"Правоохранители умеют заметать следы, поэтому мы разработали алгоритм действий для потерпевших. Это не просто какой-то там документ, который ляжет на стол, и все о нем забудут. Нет, мы хотим, чтобы им активно пользовались. И простые граждане, и адвокаты, и судьи, и врачи. И те же правоохранители, если их обвиняют в том, чего они не совершали. Для нас это важно", - резюмировала представитель ГБР.

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