В России оценили шансы большой войны в Украине и возвращения Крыма

Кремль вряд ли решится на начало новой агрессии в Украине, однако смягчения позиции России по Крыму также не стоит ожидать.

Об этом "Апострофу" рассказал российский историк и политолог Валерий Соловей.

"Большая война – это абсолютно исключено. Это никому ничего не дает. Это только приносит убытки и потери. Пока я наоборот наблюдаю смягчение позиции в отношении нового украинского руководства. Скорее всего, это игра. Что-то типа: проявите Вашу мудрость, господин Зеленский, которую не проявлял ваш предшественник. И сделайте все то, что вас просит Российская Федерация. И мы будем Вас считать здравомыслящим украинским президентом", – говорит Соловей.

По его словам, в США от России также требуют совершить хотя бы некоторые символические жесты в сторону Украины, чтобы встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина стала возможной.

"Ибо в противном случае Трампу не выгодно встречаться, потому что его заклюют свои же медиа и Конгресс. Поэтому в Вашингтоне дают понять – было бы неплохо, если бы состоялся обмен военнопленными или просто пленными. Чтобы были осуществлены определенные взаимные гуманитарные жесты. Это не породило бы какую-то принципиальную разницу в отношениях России и Украины, но это дало бы иллюзию улучшения отношений. И под таким соусом можно возвращать Россию в ПАСЕ или снимать санкции", – отметил политолог.

В ответ на вопрос о возможной смене власти в России, Валерий Соловей отметил, что любой политический кризис в РФ сможет привести к ослаблению Кремля и гибкости власти, однако ожидать возвращения Крыма все же не стоит.

"Любая новая российская власть будет намного более договороспособной на украинском направлении, чем нынешняя. Но сразу скажу, что это не относится к вопросу Крыма. Какая бы не была в России власть, вопрос Крыма с точки зрения Российской Федерации закрыт... Потому что он занимает важное место и в русской культуре, и в русской истории. И нет в России действительно влиятельной силы, которая могла бы переломить массовые настроения. И поэтому любой, даже самый ультра-либеральный президент, будет вынужден принять это наследство", – резюмировал эксперт.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Валерием Соловьем: Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт.