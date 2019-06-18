​Не хочу стрелять людям в головы: известная журналистка жестко высказалась о новом канале Медведчука

Украинская журналистка и телеведущая Татьяна Даниленко рассказала о том, почему не собирается оставаться в команде телеканала ZIK, после того, как его выкупил депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

Об этом она написала в микроблоге издания "Украинская правда".

"Жаль, что команды крутых профессионалов работают только на плохих парней. Есть разные плохие. Но именно Виктор Медведчук в восьмидесятых лично участвовал в кафкианских судах над украинскими диссидентами. Он повел на долгую, несправедливую и унизительную смерть поэтов Василия Стуса и Юрия Литвина. В начале двухтысячных именно он выстраивал систему цезуры, против которой восстала профессия. Я оказалась в самом жерле восстания - на оппозиционном пятый канале. Весь мой жизненный путь против того, чтобы читать в эфире "о гражданском конфликте на Юго востоке Украины" или спрашивать у Виктора Владимировича, как ему удается быть умным и красивым одновременно", - написала журналистка.

Телеведущая заявила, что медиа - это мощное оружие и она не собирается "стрелять в головы" своим соотечественникам.

"В последнее время российские федеральные каналы цитировали ZIk, называя "бандеровским каналом". Если русские или их сателлиты покупают то "бандеровское", то не для того, чтобы оно таким и оставалось. "Ополченцы", газ и медиа - играют ту же роль, что и "Град", "Смерч", "Торнадо". Только медиа - оружие коварное. Оно убивает всех сразу. Сегодня в 21.30 мой последний эфир на ZIK. Он будет о том, что я люблю больше всего - свою профессию. Я отказываюсь стрелять людям в головы", - написала она.

В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал последний эфир Даниленко на ZIK.

"Новый продюсер телеканала ZIK Алексей Семенов заявил Татьяне Даниленко, что выпустит ее последним ток-шоу в эфир только если в студию будут приглашены "ватники" - в результате пришли два пророссийских чудака голованов и Апасов, которые обслуживают Медведчука, и несли какую-то дикую ложь в стиле Соловьева. И тем не менее, прощальный эфир Татьяны Даниленко в эфире ZIK был очень показательным, который предупреждает, она отказалась "стрелять телезрителям в голову"", - написал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты телеканала ZIK начали покидать свои должности после того, как его владельцем стал депутат Верховной Рады Тарас Козак.