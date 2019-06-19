Шаурма по-берлински: появились яркие фотожабы с Меркель и Зеленским

В сети активно обсуждают визит президента Украины в Германию, где у него прошла встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Так, в частности, пользователи вспоминают нашумевшее видео, на котором у Меркель во время прослушивания гимна начали трястись руки и голова. В этот момент рядом с ней находился украинский лидер Зеленский.

Также в сети опубликовали несколько фотожаб, на которых высмеяли страсть Зеленского к шаурме. На изображениях запечатлена и сама Меркель, которая угощает украинского президента.

Напомним, что 17 июня президент Украины провел официальный визит во Францию, где встретился с главой страны Эммануэлем Макроном.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский оконфузился во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.